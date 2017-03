זהירות – סלפי מסוכן

ג'ינג'ים נהנים יותר

אד שירן פרץ לחיינו בסך הכל לפני שש שנים, ב-2011, אבל מאז כבר הספיק למצב את מעמדו כאחד המוזיקאים הכי מקוריים ונערצים. אחרי שנעלם כמעט לגמרי למשהו כמו שנה, עומד הג'ינג'י האהוב עלינו (ועל המתבגרים שלכם, אולי חוץ מרון וויזלי...) להוציא אלבום חדש, שלפי כל השמועות ייקרא בשם הלא ממש מילולי ÷ )"Divide", "לחלק"). אחרי תקופה ארוכה של הבטחות ושמועות, פורסמו לאחרונה הסינגלים החדשים "Shape of you" ו-Castle On The Hill"". בתוך ימים ספורים הם הצליחו לשבור שיאים, ולא רק כמטאפורה. השירים תפסו את שני המקומות הראשונים במצעדים של שירותי המוזיקה אייטונס וספוטיפיי, לצד עוד מיליוני צפיות ביוטיוב.

בעוד ש-"Shape of you" הוא שיר R&B כיפי, מעודכן וקצבי, דווקא לא מהסוג שהתרגלנו לקבל משירן הרומנטיקן, "Castle On The Hill" הוא קצת יותר שירן קלאסי. ובכל זאת, שניהם כיאה כוללים מילים דביקות שהיינו שמחים להקדיש לאהובנו, ושניהם פשוט מצוינים. עובדה מעניינת ששירן חשף לאחרונה בריאיון היא שהשיר "Shape of you" היה מיועד בכלל לריהאנה, אבל הוא יצא לו כל כך טוב שהוא פשוט העדיף לשמור אותו לעצמו. מובן.

שיעורי בית: להאזין לסינגל המושלם של שירן, "Thinking Out Loud, שזיכה אותו בשני פרסי גראמי וגרם לנו להתאהב בו סופית.